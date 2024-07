Delirio Coldplay stasera l' ultimo dei 4 concerti allo stadio Olimpico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 luglio 2024) Si concludeil ciclo di quattrodeidi Roma. Al concerto deicapita di assistere anche a vere proposte di matrimonio. Chris Martin sta intonando «Fix you». All'improvviso sugli spalti si apre un'ala di folla. Un ragazzo si inginocchia e, nel rumore assordante, offre il suo anello pronunciando una frase romantica. Visibilmente emozionato. Lei lo abbraccia incredula e lo bacia. Attorno il tempo si ferma e, sul bacio finale, scatta l'applauso del pubblico che si confonde con le ovazioni per la band. A officiare il rito sono proprio loro: Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion che, in questi giorni, vivono alla Soho House di San Lorenzo. «Grazie per averci aspettato 21 anni, benvenuti a tutti.