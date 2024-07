Choc in autostrada il bus vola e si incastra all’imbocco della galleria A bordo 60 persone soccorritori sul posto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Almeno 35 feriti, di cui tre gravi, in seguito ad un incidente d'autobus che stava portando 60 lavoratori. Il veicolo è uscito di strada ed è rimasto bloccatodi un tunnel mentre viaggiava sulla C-32. Secondo i vigili del fuoco, i servizi di emergenza stanno valutando i passeggeri con triage. Dalle prime informazioni risulta che le treinizialmente intrappolate sono in gravi condizioni e sono state trasferite in ospedale, insieme ad altre dodicimeno gravi. La polizia e gli operatorisocietàle hanno indicato che l'incidente è avvenuto intorno alle 9 del mattino e i vigili del fuoco hanno attivato un totale di 10 unità e il Sistema di Emergenza Medica (SEM), 14 ambulanze e due elicotteri sanitari arrivati sul luogo dell'incidente per soccorrere lerimaste ferite gravemente.