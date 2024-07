Atp Gstaad 2024 Berrettini | Mi piace l’energia dietro a questo torneo qui bei ricordi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Matteo, dopo l’esordio convincente nello “Swiss Open”,ATP 250 che si disputa sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica, parla delle sensazioni avute durante il primo match: “Sono contento di essere tornato qui dove ho tanti bei. Non mi aspettavo tuttovento. Pedro ha fatto molto bene lo scorso anno e gli piacciono queste condizioni. Io non giocavo da parecchio sulla terra (dal “1000” di Monte-Carlo a metà aprile; ndr), sì mi ero allenato ma era importante giocare match per ritrovare il feeling”. “Qui ci sono condizioni particolari: si gioca in altura, può esserci vento appunto, ma mi, mila gente, mi. Sono felice di essere al secondo turno”, conclude. Atp: “Mi, qui bei” SportFace.