ATP Amburgo Luciano Darderi non si fa sorprendere | Nick Hardt ko nonostante un vuoto nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Un debutto inatteso, ma comunque vincente.si prende la vittoria al debutto del torneo di, ATP 500, con un avversario diverso da quanto preventivato. Non più Lorenzo Sonego, probabilmente debilitato da un virus e negando così il quarto derby italiano del 2024, ma il dominicano, ripescato da lucky loser. Che, a dispetto della sua classifica, che lo vede al numero 191 al mondo, ha provato a dare filo da torcere: arriva una vittoria per l’azzurro con un punteggio di 6-1 2-6 6-0,una lunga pausa nelset, e raggiungendo il kazako Alexander Shevchenko alturno. Il primo set è una trasposizione visiva della parola ‘mattanza’.è quantomeno teso per essere stato praticamente catapultato sul campo 1, con la notizia del cambio arrivata mezz’ora prima del match.