Vance sarà il vice di Trump | una scelta di forza un dramma per l' Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 15 luglio 2024) Donaldha scelto il suoil senatore dell’Ohio J.D., quarant’anni tra pochi giorni, celebre in tutto il mondo per il libro di memorie “Elegia Americana”, uno dei volti preferiti dall’ala più conservatrice del Partito repubblicano. L’annuncio è arrivato in apertura della convention a Milwaukee, in Wisconsin, che nella notte tra giovedì e venerdì prossimi incoronerà formalmentecome candidato alla Casa Bianca alle elezioni del 5 novembre. È stato lo stesso ex presidente a sceneggiare l’annuncio come se fosse una puntata del suo celebre reality show “The Apprentice”. Prima ha fatto circolare la notizia che aveva eliminato – “You are fire!” – gli altri due presunti finalisti della sua selezione, il senatore della Florida Marco Rubio e il governatore del Norh Dakota Doug Burgum.