Tragico scontro tra due auto Incastrato nella vettura ribaltata | muore il tabaccaio di Castegnate

(Di lunedì 15 luglio 2024) CASTELLANZA (Varese) Sempre con il sorriso dietro il banco, nel suo locale, punto di riferimento adi Castellanza, la Tabaccheria La Piazzetta frequentata dai giovani della Liuc e dai clienti che erano soprattutto amici. Manuel Sampellegrini, 39 anni, residente a Olgiate Olona, è la vittima dell’incidente mortale accadutonotte tra sabato e domenica a Olgiate Olona, in via Roma. La richiesta di soccorsi intorno alle 3,30, sul posto ambulanze emedica, i vigili del fuoco, i carabinieri per i rilievi. Nel violento impatto, che ha coinvolto due, ladel trentanovenne si è. I soccorritori lo hanno portato in ospedale a Legnano in codice rosso, insieme a un ventinovenne. La situazione più grave è subito apparsa quella di Sampellegrini, che è deceduto.