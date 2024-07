Signor Lievito – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024)Via Maestri Campionesi, 26 – 20135Tel. 02/91678209 Sito Internet: www..com Tipologia: panificio / caffetteria Prezzi: caffè 1,20€, cappuccino 2€, bulka 2,50/3,50€ Chiusura: Sabato pomeriggio; Domenica e Lunedì OFFERTA Il nome non tradisce le attese: questo è un vero e proprio piccolo tempio dedicato a magnificare ile i suoi derivati. L’offerta, da noi provata al momento della colazione, non è sterminata e non è quella classica della viennoiserie, piuttosto preferisce concentrarsi su alcune specifiche preparazioni, quelle che, in un contesto da ristorante, chiameremmo “signature dish”. In questo caso sono i bun, lucidi intrecci di pasta lievitata dolce ispirati alla tradizione del Nord Europa: la versione che abbiamo provato, al doppio cioccolato e decorata con pistacchio, ci ha convinto per l’impasto morbido all’interno e piacevolmente caramellato all’esterno, ma si è rilevata un po’ avara di farcitura nonostante le premesse.