Quando torna in campo Matteo Berrettini? Niente Olimpiadi il cammino verso gli US Open

(Di lunedì 15 luglio 2024) Messa in archivio la poca fortunata avventura a Wimbledon,si prepara perre in. Il tennista romano non sarà alle. Il percorso di quest’anno, condizionato dagli stop per gli ormai consueti problemi fisici, non gli ha consentito di conquistarsi la qualificazione per la rassegna a Cinque Cerchi di Parigi. Di conseguenza il suo programma nei tornei sarà di. Vedremo il romano in azione questa settimana a Gstaad (Svizzera), sulla terra rossa. Un torneo in cuiha bei ricordi: la conquista del titolo, battendo in Finale lo spagnolo Roberto Bautista Agut, nel 2018 e la Finale raggiunta nel 2022, perdendo dal norvegese Casper Ruud. L’obiettivo sarà quello di giocare più partite possibili per guadagnare punti in classifica.