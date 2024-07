Predore 75enne cade nel Lago d’Iseo | soccorsa dal 118

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 luglio 2024). Un’anziana di 75 anni è caduta questa mattina (lunedì 15 luglio) nelle acque del, fortunatamente senza gravi conseguenze. L’incidente poco dopo le 9,45: la donna si trovava sul pontile di, non lontano dall’imbarco della Navigazioneall’altezza di piazza Antonio Locatelli, quando per cause ancora da chiarire è finita nel. Laè riuscita a rimanere a galla, aspettando per diversi minuti che un passante si accorgesse di quello che era successo e chiamasse i soccorsi. Sul posto un’ambulanza dei Volontari di Sarnico inviata dal 118. La signora si trova in buone condizioni ed è stata ricoverata in codice verde all’ospedale di Alzano Lombardo. .