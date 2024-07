Paura nel Salento Bimba di 6 anni scompare in spiaggia viene ritrovata dai poliziotti | aveva percorso due Km a piedi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dopo le tragedie registrate nelle ore scorse, ancoranelper un episodio che ha fatto nuovamente temere il peggio, ma che fortunatamente si è concluso con il lieto fine. Nel pomeriggio di sabato scorso, infatti, è giunta una segnalazione alla sala operativa della Questura di Lecce circa la scomparsa di una bambina di poco più di seidal lido Conchiglie, frequentatissimadi Gallipoli e che fa parte della costa ionica leccese. Immediatamente sono partite le ricerche da parte di due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e della volante del Commissario di Polizia di Gallipoli effettuate dagli agenti direttamente indove si trovavano i genitori della bambina, entrambi in uno stato di forte agitazione. I lidi in questo periodo estivo, infatti, sono presi d’assalto dai turisti ed in particolar modo, durante il fine settimana, diventano ancora più affollati, in quanto si riversano sulle spiagge anche gli abitanti del posto.