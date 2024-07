Lago di Endine potenzialità poco sfruttate | si cerca un nuovo modello di turismo sostenibile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 luglio 2024)di. Un foglio bianco (o sarebbe forse meglio dire azzurro) sul quale è ancora possibile scrivere un futuro diverso,da un punto di vista ambientale e allo stesso tempo economicamente proficuo. Così potrebbe essere definito, metaforicamente, ildi, una delle aree più attraenti della Val Cavallina da un punto di vista turistico. Un luogo paesaggisticamente incantevole ma ancora piuttosto “grezzo”, come definito da Michele Forchini, operatore nel settore alberghiero locale ma anche cittadino della valle (residente a Casazza). “Leturistiche delsono incredibili ma non vengonoadeguatamente – racconta -. La mancanza di una strutturazione portante alrende ancora possibile dare al territorio una connotazione diversa rispetto all’overtourism che da anni caratterizza il quadro dei laghi di Garda e di Como: nell’area deldiè impossibile pensare ad un uso ‘intensivo’ a scopo turistico, un qualcosa che è da considerare come un vantaggio”.