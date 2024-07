La bestemmia di Michela Giraud nel programma di Damiano Carrara

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 15 luglio 2024) Lanella storia della televisione italiana quando scappa in diretta viene sempre punita con la pena più severa: la squalifica (se si tratta di reality) e l’oblio (se si tratta di people show). Nel corso degli anni molti personaggi televisivi sono stati allontanati per questo motivo. Leopoldo Mastelloni, uno dei primi a cui scappò unain diretta (era il 1984), venne allontanato dalla tv per anni. “Dopo quell’episodio mi furono chiuse tutte le porte in faccia, anche del teatro“, ha dichiarato qualche anno fa. Se invece scappa durante unregistrato viene semplicemente tagliata in fase di montaggio. È successo di recente a. A raccontarlo è stata proprio lei ospite al podcast Tintoria. Il fatto sarebbe avvenuto nelculinario di, Tarabaralla – Finché C’è Dolce C’è Speranza, in onda su Food Network, nel 2021.