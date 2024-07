Innocenzi boom | Vittoria dedicata al sestiere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ildi Porta Solestà ha vinto la Quintana di luglio. Per i gialloblù si tratta del 35esimo Palio, ottenuto grazie all’ennesima prestazione suprema del cavaliere Luca, giunto alla 17esima affermazione personale e sempre più recordman al campo dei giochi. Il ‘cannibale’, nelle tre tornate, ha sempre avuto la gara in mano: partito forte, con il tempo di 50,3 secondi e tre centri, è stato proprioa dettare il ritmo agli avversari. Un passo, il suo, che nessuno è riuscito a tenere. Ed è stata festa fino all’alba, come sempre, alla taverna di Porta Solestà. Tra mezze maniche e fiumi di birra, i sestieranti hanno portato in trionfo il proprio cavaliere e scattato decine di selfie con il Palio, realizzato da Andrè Benedetto.