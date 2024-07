Calcio Serie D Vigor Senigallia grandi manovre Scheffer in serie B

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’argentino alla Carrarese, via pure Vrioni (Maceratese) e Baldini (Atletico Ascoli).Confermato Mori e lo staff tecnico, torna Rotondo da Castelfidardo ed è in arrivo una punta (Alonzi?), 15 Luglio 2024 – Ancora tanti movimenti di mercato nellanelle ultime ore, sia per quanto riguarda lo staff che la rosa della prima squadra, in vista della preparazione che inizia il 22 luglio, mentre il campionato inizierà l’8 settembre 2024. Dopo mister Clementi, confermati il suo vice Fabio Giulietti, il preparatore atletico Massimo Massi e il preparatore dei portieri Andrea Argentati: uno staff ormai affiatato, che vanta una lunga militanza rossoblù iniziata da calciatori, nel caso di Giulietti, Massi e Argentati. Fronte giocatori: la società ha confemato il difensore esterno destro Nicolò Mori, classe 2004 e dunque under e ha riportato a casa Filippo Rotondo, classe 2001, jolly difensivo, lo scorso anno promosso in D col Castelfidardo.