BioShock 4 | possibile leak di uno screenshot del gioco

(Di lunedì 15 luglio 2024) Una semplice immagine può fare scalpore se si tratta di4: l’ultimodelriguarda un singoloAnni dopo la conferma che il prolifico publisher 2K avrebbe affidato a Cloud Chamber Games le redini di4, non si è ancora visto alcun annuncio: il nostro unico primo sguardo alviene da un, nello specifico loincluso qui sotto. Non si tratta in alcun modo dei crismi di ufficialità in cui avremmo sperato, ma stando all’utente MP1st l’immagine viene proprio dall’atteso sequel. Noterete la scritta “Parkside” in fondo all’immagine: si tratta, non a caso, del nome in codice per l’ultimo progetto di Cloud Chamber. Stando alla fonte, l’immagine viene da una build di tre anni fa. La demo è stata usata per uno showcase interno, mostrando il giocatore in possesso del Ricochet Shotgun (un fucile, dove “ricochet” indica il rimbalzo dei proiettili, ndt).