Beatrice Valli | Sono una persona fortunata e privilegiata ma dietro tutto questo ci sono tanti sacrifici

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 15 luglio 2024) È un fiume in piena. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne spesso in balia delle polemiche per via di qualche esternazione giudicata di troppo dal web ha voluto replicare a tutte quelle persone che la criticano per i suoi privilegi. Privilegi secondo molti ottenuti solo grazie alla fortuna e senza aver faticato troppo. Lain alcune storie Instagram ha voluto soffermarsi su quanto spesso ci si soffermi sull’apparenza senza nemmeno conoscere effettivamente una determinata. Lo sfogo dell’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi: Penso che la vita sia una sola e non capisco perché tanta gente la sprechi giudicando. Penso che la bellezza di noi esseri umani sia la diversità. Penso che i figli crescono così velocemente che devono essere vissuti, rispettati, amati.