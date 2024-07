Tempesta d' amore trame dal 15 al 19 luglio 2024 | Robert perde la testa

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 14 luglio 2024)Saalfeldrà il controllo nel corso della prossima settimana di programmazione did'. Lo chef, infatti, farà una scoperta inquietante e andrà in escandescenze. Nel frattempo, ledal 15 al 19svelano che Alexandra si impegnerà per evitare che Markus venga condannato ad una pena detentiva, ma Christoph non condividerà la sua scelta e le ricatterà dicendole che se farà uscire suo marito di prigione, lui dirà ad Eleni di essere suo padre. Poco dopo, Helen festeggerà con André dopo aver scoperto che la diagnosi di demenza senile fosse sbagliata. La donna, però, proprio in quel momento, comincerà a vaneggiare, mentre Michael, dopo la dichiarazione d'di Valentina, si allontanerà da lei e sospenderà la loro collaborazione per la ristrutturazione della barca.