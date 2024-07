Schianto auto-moto gravissimo un centauro ricoverato a Cisanello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Querceta (Lucca), 14 luglio 2024 - E’ in condizioni gravissime unciclista rimasto coinvolto in un incidente stradale venerdì sera vicino alla Henraux. Lo scontro è avvenuto intorno alle 22 all’incrocio tra via Alpi Apuane con via Deposito: per cause ancora da stabilire L.A. 53 anni di Forte dei Marmi a bordo della suaè andato ad impattare con l’condotta da una ragazza di 26 anni di Pietrasanta. Ad avere la peggio è stato ilche è stato sbalzato a terra finendo rovinosamente sull’asfalto e perdendo immediatamente conoscenza. Subito è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto, oltre che l’medica del 118 e due ambulanze della Croce Verde, è arrivata anche una volante del commissariato di polizia di Forte dei Marmi per i rilievi e per raccogliere le prime testimonianze utili a ricostruire la dinamica dell’impatto.