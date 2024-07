Questa settimana Ryan Reynolds ha sfoggiato un incredibile quartetto di camicie di Bode

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 14 luglio 2024) Che lo faccia apposta o meno,sta facendo del tour stampa di Deadpool e Wolverine una questione di buon abbigliamento maschile. All'inizio del mese, l'attore canadese si è presentato a Shanghai indossando una bella camicia in maglia di Wax London. Ora è esaurita. Ma proprio quando pensavamo che avesse finito, il ragazzo si è presentato con una camicia di. E poi un'altra. E poi un'altra. E poi un'altra ancora, il tutto nell'arco di una. SKOREA-US-ENTERTAINMENT-FILM JUNG YEON-JE/Getty ImagesIl 4 luglio, il co-proprietario del Wrexham ha partecipato a un piccolo incontro di domande e risposte a Seoul indossando la camicia Blackjack con alcuni simpatici personaggi cuciti sul petto e sul busto. Il marchio americano di lusso si è fatto un nome proprio scovando tessuti e modelli vintage per poi riproporli in abiti moderni.