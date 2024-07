Qualificazioni Wta Palermo 2024 Rosatello e Brancaccio out all’ultimo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Camillae Nuriahanno salutato il Wta 250 didopo l’ultimo atto delle. Le azzurre avevano superato unsul rosso siciliano e hanno tentato di dar battaglia rispettivamente a Olivia Gadecki (6-1, 6-3) e Mia Ristic (7-6, 6-3), sebbene l’australiana e la serba abbiano conquistato due successi in due set.aveva sconfitto Xiaodi You, testa di serie numero 10 dellepalermitane, al debutto, ma non è riuscita a contrastare la velocità di palla notevole dell’aussie Gadecki; dal canto suo, dopo un primo parziale in lotta e terminato al tie-break,ha ceduto in maniera più netta nel secondo set con la serba Ristic, già protagonista anel 2023 e fermatasi nel main draw contro l’ucraina Dayana Yastremska.