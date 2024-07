Qualcuno sta uccidendo i grandi chef d' Italia L' indagine di un giornalista enogastronomico

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 14 luglio 2024) Per gentile concessione dell’editore Bologna, ristorante Al Cambio. Il variopinto gruppo investigativo, capitanato dal commissario Santamaria, si reca a interrogare il sospettato Gianfrancesco Bottaioli, “orrido rappresentate della Prima Repubblica del giornalismo, caporedattore de “La Gola”, supplemento del maggior quotidianono”. La copertina del libro di Luca Iaccarino, edito da Edt, in libreria dal 13 giugno 2024 La zuppa inglese erotica «Buongiorno. Bottaioli. Sette anni fa non abbiamo avuto occasione di presentarci, ma rimediamo subito: sono il commissario Santamaria del commissariato di Torino Centro. Questa è la collega dottoressa Pedroni, Iaccarino lo conosce, e questo è uno che ci sta seguendo, non ho capito perché», dice, rivolto a Domingo, che si adombra (il fatto di essere un ex borseggiatore non gli impedisce di essere una persona sensibile).