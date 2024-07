Non solo Airbnb anche gli affitti a medio-termine stanno plasmando le città | Sempre più sfruttate sempre meno abitate – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 14 luglio 2024) Chi negli ultimi mesi ha avuto bisogno di una casa in una grandelo sa bene: trovare un tetto sopra la testa trascina con sé interminabili attese, ricerche estenuanti, esborsi vertiginosi e spesso proibitivi. Il mercato immobiliare, nazionale e non, è una giungla dove sopravviveil più economicamente forte: lo hanno denunciato a gran voce gli studenti in tenda fuori il Politecnico di Milano, le ricerche sulla crisi abitativa, gli attacchi politici al governo sul tema. Ma poco o nulla sembra migliorare. Lo stallo, secondo gli esperti in materia, potrebbe derivare in parte dalla sottovalutazione di un aspetto: quello degli. Al contrario delle storture provocate dai soggiorni brevi, come quelli veicolati da, i contratti di locazione transitori vengono infatti tenuti fuori dalle analisi, e questo è un errore che potremmo pagare a caro prezzo tra pochi anni.