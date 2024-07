Jasmine arriva a un passo dal trono Oggi sono triste ma sorrido ancora Da bambina sognavo di essere qui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) "un po’, malo stesso perché è comunque un bel giorno". Si è fatta grande quella bimba che guardava Wimbledon alla tivù e "tifava Federer", non smette disé stessa nemmeno dopo aver perso la sua seconda finale Slam di fila mentre il pubblico la saluta l’ultima volta – per quest’anno – in uno scroscio di applausi. Un sogno il titolo di Wimbledon, accarezzato e sfuggito per un soffio, un passaggio a vuoto nel terzo set contro una giocatrice dal consistente bagaglio tecnico e con alle spalle la sicurezza di aver già conquistato un trofeo Major (il Roland Garros 2021). Sugli spalti mamma Jacqueline e papà Ugono comunque perché sanno che la loro "figliola" ha fatto qualcosa di grande. "Vedere questo stadio pieno è un sogno diventato realtà – dice Jas –.