Il ladro nel frigorifero Nascondiglio scoperto | lui recidivo in manette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Si è nascosto nelusato dai dipendenti del negozio che stava cercando di derubare, ma gli agenti della Questura lo hanno trovato e arrestato. Tutto è iniziato alle prime luci dell’alba quando alla centrale operativa della Questura è arrivata la segnalazione di rumori sospetti in un negozio di via Apollonio. Appena arrivati sul luogo gli agenti hanno notato una finestra forzata e anche evidenti tracce di sangue che portavano verso l’interno del locale. Gli agenti hanno così circondato il locale bloccando il malvivente all’interno che ha pensato di nascondersi nelper sfuggire alla cattura. Ma non gli è andata bene. I poliziotti lo hanno trovato subito, immobilizzato e portato in Questura. Gli sono stati addebitati almeno tre furti avvenuti nella stessa notte.