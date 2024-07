Highlights e gol Canada-Uruguay 2-2 5-6 dopo rigori Copa America 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Ilcon glie i gol di2-2, 5-6i calci di rigore, sfida valevole per la finale 3° – 4° posto di. A salire sul gradino più basso del podio è la squadra di Bielsa, che si salva in pieno recupero e poi trionfa dal dischetto. All’iniziale vantaggio di Bentancur risponde Kone, ma poi ilsi porta avanti a 10? dalla fine con David. Al 92?, ecco che Luis Suarez trova il gol del 2-2 in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita in Nazionale e porta il match ai calci di rigore. L’fa 4 su 4, mentre per i nordni sbagliano Kone e Davies.e gol2-2 (5-6),) SportFace. .