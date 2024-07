Giselda Torresan rompe il silenzio | Cosa è accaduto alla discussa festa del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 14 luglio 2024) L’ex gieffinailsul caos mediatico intornodelNegli ultimi giorni la tanto chiacchieratapostè tornata a guadagnarsi spazio con retroscena e curiosità riguardanti il party di fine edizione. A prendere la parola questa volta è stata l’ex gieffina, dopo la discussione dei giorni scorsi tra Mirko Brunetti e l’esperto di gossip Amedeo Venza, con parole anche forti volate tra i due. La, intervenuta su X, ha voluto ammorbidire la situazione, svelando anche con fare polemico: “non è successo niente, quando non si sa diparlare tirano fuori argomenti come unadi 4 mesi fa”. LEGGI ANCHE: La Talpa, noto influencer tra i concorrenti? L’indiscrezione Ma Venza non ci sta e nella storia Instagram ha ribattuto: “Io vorrei non tornare più sull’argomento ma nessuno e dico nessuno deve smentirmi altrimenti tiro fuori altri retroscena della