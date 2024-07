Comizio Pennsylvaniaspari contro Trump

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 14 luglio 2024) 1.00 Donaldè stato raggiunto da spari mentre stava tenendo una Butler, in Pennsylvania. L'ex presidente degli Stati Uniti è stato subito allontanato dal palco e messo in salvo dalla scorta.stava mostrando un grafico quando ha allungato la mano destra verso il collo e si è visto scorrere del sangue sul viso. Prima di essere portato via dagli uomini della sicurezza ha alzato un pugno tra le urla di incoraggiamento dei suoi sostenitori.