Barricate sul parco urbano | Essenziale e strategico

(Di domenica 14 luglio 2024) Un polmone verde di quasi 30 ettari, tra le cattedrali industriali. Era stato pensato come risarcimento a un secolo di inquinamento subìto da Sesto nel corso del ‘900. Ed è soprattutto l’ultimo pezzo di città pubblica sulle aree Falck. Il resto è stato spazzato via 7 anni fa, quando l’attuale amministrazione rinunciò all’asilo e alla scuola modello, disegnati da Renzo Piano, e alla futurista biblioteca sotto il Bliss a favore degli oneri, serviti in parte per il nuovo commissariato che, un giorno, nascerà dietro il Mage. Se dovesse scomparire anche il grande(nel rendering), sull’Unione 0 resterebbe solo la città privata delle torri di 60 metri, anche queste concessione dell’attuale Giunta che, pur di far partire i lavori, disse sì alla richiesta di Milanosesto di spostare alcuni volumi lungo l’asse della ferrovia.