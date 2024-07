Attentato a Trump ferito ad un orecchio in Pennsylvania Ucciso l’attentatore

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 14 luglio 2024)a Donaldad unin un comizio inl’re: un 20enne Donaldè stato vittima di undurante un comizio a Butler, in. Lo conferma l’Fbi dopo le prime ricostruzioni. Donaldè statoall’destro. Uno dei sostenitori è statoe due persone sono rimaste ferite.il presuntore. Secondo il Washington Post si tratterebbe di un “20enne”, si chiamava Thomas Matthew Crooks, che si trovava al di fuori del perimetro del comizio, a circa 400 metri a nord del palco, ma ci si chiede come sia stato possibile eludere la sicurezza. Monta già la polemica per il fallimento della sicurezza. La protezione dei servizi segreti perera stata recentemente aumentata, anche per una serie di minacce che l’ex Presidente avrebbe ricevuto.