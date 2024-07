Attentato a Donald Trump spari ad un comizio in Pennsylvania

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 luglio 2024) Butler, 14 luglio 2024 –è stato colpito a un orecchio daprovenienti da un tetto durante unelettorale in. Circa una decina i colpi uditi. Uno spettatore è morto e altri due sono feriti. L’re è stato ucciso da un cecchino del Secret Service. Era in mimetica e secondo alcuni giornalisti il tetto su cui si era appostato era a meno di 150 metri dal palco. Richard Goldinger, procuratore della Contea di Butler, dove è successo il fatto, ha detto invece che l’re si trovava sul tetto di un edificio adiacente, fuori dall’area dell’evento. “Era necessario un fucile per compiere l’perché era a diverse centinaia di metri di distanza”, ha detto il procuratore. L’Fbi identifica l’re L’Fbi ha identificato l’autore dell’come il ventenne Thomas Matthew Crooks della, secondo quanto riferito da diversi media statunitensi.