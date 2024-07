Amichevoli Inter il programma delle partite | tutte le date e gli orari

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024) Ieri si è tenuto il raduno dell’, che si è ritroverà ad Appiano Gentile per cominciare la stagione 2024-2025: sarà composta da seinel precampionato, a cominciare da mercoledì, nelle cinque settimane che portano all’esordio in Serie A.“IN CASA” – Duead Appiano Gentile, nell’appena rinominato BPER Training Centre, tre nel Nord-Centro Italia e una a Londra. Questo ildell’, con sei test per arrivare pronti al primo appuntamento. Ossia l’esordio in Serie A, sabato 17 agosto alle ore 18.30 nella gara inaugurale del campionato in anticipo contro il Genoa. Ilsi è completato con le ultime due, a porte chiuse così come tutti gli allenamenti. Si va dalla “classicissima” col Lugano (che ha appena preso Mattia Zanotti) sino alla trasferta col Chelsea, questa l’unica vera trasferta.