A chi giova l’attentato contro Donald Trump In prima fila c’è Elon Musk

(Di domenica 14 luglio 2024) New York, 14 luglio 2024 – A chi? Paradossalmente, inbattuta, al tycoon stesso. A poche ore dallo sparo, Lauren Boebert, membro del Partito Repubblicano e nota per le sue battaglie a favore del diritto delle armi, ha incolpato il Presidente Biden dell'accaduto. Segno che i repubblicani faranno di tutto per capitalizzareil più possibile a fini elettorali. Ma non sono i soli. "Appoggio pienamente il presidentee spero in una sua rapida ripresa": lo scrive su X, postando le immagini dell'attentato al tycoon durante un comizio in Pennsylvanya e il suo pugno alzato mentre veniva portato via dal Secret Service, 14 luglio 2024. A prendere le difese del tycoon è stato subito, proprietario del social X, noto sostenitore del candidato repubblicano, si è subito schierato dalla sua parte, cavalcando l'immagine del 'presidente martire'.