Spal attesa per i convocati Il Cesena punta Tripaldelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Si chiude oggi la prima settimana di lavoro della nuova, con una seduta mattutina che aiuterà mister Dossena a sciogliere gli ultimi dubbi in vista del ritiro di Mezzana. I 39 atleti che lunedì scorso si sono presentati al raduno in via Copparo rispondendo alla convocazione del nuovo allenatore sono francamente troppi per poter lavorare in maniera proficua in Val di Sole. Per questo nella lista deiper il ritiro –per oggi – è prevista una selezione significativa dei giocatori destinati a proseguire la stagione in biancazzurro. Il primo a lasciare Ferrara è stato Michal Svoboda che è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Dukla Praha, col quale giocherà nel massimo campionato della Repubblica Ceca. Svoboda è un difensore centrale di 19 anni che nella stagione 2022-23 è stato tra i protagonisti della conquista dello scudetto Under 18 con mister Pedriali.