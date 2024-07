Prodotti falsi? Ora per scoprirlo ti basta un semplice codice | verifica subito e fatti rimborsare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 13 luglio 2024) Uno dei temi più che mai ricorrenti di questi tempi riguarda molto da vicino il mercato del falso. Ecco alcuni trucchi da mettere in atto. L’epoca che viviamo è caratterizzata da alcuni aspetti precisi. Uno di questi riguarda per esempio la sete consumistica. Arrivare al prodotto che in quel momento rappresenta il top, cercarlo in ogni modo e, di fatto, farsi letteralmente travolgere da esso e da tutto quello che arriva dalla pubblicità e non solo. Questa predisposizione del cittadino porta a una serie di circuiti paralleli, li stimola e possono rappresentare enormi rischi per i consumatori. Consigli pratici – cityrumors.itIn questo senso, il mercato può introdurre elementi pericolosi rappresentati dache possono sostituire nella mente del consumatore la versione originale e chiaramente più costosa.