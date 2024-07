Paolini la sconfitta non cancella un torneo storico Wimbledon parla ancora ceco | Krejcikova vince nel segno di Novotna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Meglio arrivare in finale e perderla oppure non arrivarci proprio? Domanda retorica, perciò innanzitutto complimenti a Jasmineper un altrostraordinario e per le emozioni che ha fatto vivere al tennis italiano nell’arco delle due settimane. La delusione a caldo ci sta, anzi sarebbe strano il contrario visto che in fondo ciò che vogliono tutti i giocatori è sollevare il titolo, ma non appena Jasmine analizzerà a freddo ciò che ha fatto e si guarderà indietro potrà lasciarsi andare ad un grande sorriso. In prospettiva, già di per sé la finale raggiunta rappresenta un traguardo incredibile: basti pensare che non c’era mai riuscita nessuna tennista azzurra e soprattutto chenon aveva mai vinto neppure un match in carriera ai Championships.