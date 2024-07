Ora ‘Chef sotto il Portico’ Ecco le specialità in piazza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Il centro storico di Portico questa sera (dalle 19 alle 22) e domani (a mezzogiorno) si trasformerà in sala da pranzo a cielo aperto grazie al Festival internazionale di cucinail, manifestazione animata da 12 firme dei fornelli sia italiane che straniere. Dopo due serate di gala col tutto esaurito nel giardino del ristorante Al Vecchio Convento, in questo weekend gli chef cucineranno in, davanti a migliaia di curiosi e buongustai, innovatori e tradizionalisti, esperti e semplici amanti dell’incontro fra cibo di strada della tradizione delle sagre romagnole e lo street food che esce dalle cucine stellate di mezzo mondo per arrivare alla portata di tutti. Anticipiamo qualchefra i dodici piatti della kermesse.