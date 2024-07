Non indossare questo colore in estate o peggiorerai la situazione | é assolutamente insospettabile

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 13 luglio 2024) Ecco qual è ilche inpotrebbe farti soffrire di più il caldo. E non si tratta di quello a cui molti pensano! Quando arriva l’, uno dei problemi più grandi riguardo il modo di vestirsi è sicuramente legato al caldo che si prova. Poter vantare scegliere leggeri e indumenti che mantengono freschi, infatti, a volte non basta. E in tal caso, un altro prezioso aiuto arriva sicuramente dalla scelta dei colori con i quali ci si veste. Ecco qual è ilche scalda di più (Cityrumors.it)A seconda del tono scelto, infatti, cambia l’assorbimento dello stesso dei raggi solari e, di conseguenza, la percezione del caldo. A tal proposito, un recente studio condotto in Giappone ha dimostrato come esista undel tutto, ma che porta a sentire molto più caldo.