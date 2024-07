Non è possibile Clizia Incorvaia lancio del bouquet con imprevisto choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) Sta facendo discutere sul web un episodio avvenuto ieri sera al matrimonio die Paolo Ciavarro. La cerimonia, che si è svolta a Forte dei Marmi, ha visto la partecipazione di amici e parenti della coppia in un clima festoso e gioioso. Un piccolo caso, però, ha quasi rischiato di rovinare l’atmosfera. Una nota un po’ stonata secondo alcuni. Le immagini sono state riprese durante il party serale a bordo piscina in questa esclusiva struttura della Versilia, dove Paolo ehanno accolto i loro invitati. Le immagini sono già diventate virali. Riguardano uno dei momenti più attesi: ildel. Stavolta, però, con una formula diversa: ilinfatti non era rivolto verso un gruppo di donne, ma verso una decina di uomini, tra cui il cognato della sposa, Edoardo Tavassi.