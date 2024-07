Muore in ospedale dopo aver preso un pugno un faccia | l’aggressore è stato arrestato a Voghera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Èarresabato mattina a, in provincia di Pavia, l’uomo sospettato dia pugni indurante una rissa il tunisino Helmi Neffati, morto il 12 luglio per arresto cardiaco ina seguito delle lesioni subite nello scontro.– di età e identità per ora ignota – èrintracciato e bloccato dalla polizia alla stazione ferroviaria di: è indagato per omicidio preterintenzionale. Neffati, che aveva 41 anni, ècolpito ripetutamente davanti all’Hotel Corona, un affittacamere situato all'incrocio tra corso Rosselli e via Papa Giovanni XXIII. Eratrasportato al pronto soccorso in condizioni che, in un primo momento, non sembravano gravi. Maalcuni minuti è mortoun improvviso arresto cardiaco.