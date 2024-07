M O poteste a Gerusalemme per ostaggi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 13 luglio 2024) 22.22 Manifestazione adove centinaia di persone hanno bloccato un importante incrocio cittadino davanti all'ufficio del premier,per chiedere un accordo sugli."Non li abbandoneremo!" hanno gridato i dimostranti al ritmo dei tamburi e seduti sul marciapiede.Anche a Tel Aviv sono tantissime le persone che sono scese in piazza per contestare le scelte del governo. Intanto l'Egitto avverte Israele di non ostacolare i negoziati per la tregua a Gaza e di "aderire ai principi precedentemente concordati". Fonti media.