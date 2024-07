LDA rompe il silenzio sulla sorella neonata figlia di Gigi D’Alessio | il messaggio per Ginevra

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 13 luglio 2024) Nella famiglia allargata dié appena arrivata, la sestaper il cantautore avuta dalla compagna Denise Esposito e a cui LDA riserva unscia della polemica. In rete, da giornisi vede al centro delle contestazioni di chi critica il fatto che concepiscada donne diverse dopo il primo matrimonio, sottolineando che il terzogenito ex Amici non abbia dato segnali di pronto consenso pubblico rispetto alla nuova nascita, se non in seconda battuta quando isi sono trovati nel mirino della polemica.diventa di nuovo papà con Denise Esposito, parla LDA L’ex cantante di Amici 21 di Maria De Filippi, LDA, condivide pubblicamente via media un primoall’indomani della nascita dellastra,