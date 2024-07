La Sagra del cinghiale al clou E il sindaco porta visitatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Oggi a cena e domani sia a pranzo che alla sera raggiungerà il culmine, con migliaia di partecipanti, la 13ª edizione delladeldi Tredozio, organizzata nel campo sportivo dalla Squadra cinghialai Val Tramazzo. Da San Mauro Pascoli arriveranno in pullman e auto oltre cento amici e sostenitori del nuovodel paese del Tramazzo, Gianni Ravagli, che nel Comune della costa adriatica lavora come capo ufficio tecnico. "Con questa iniziativa – racconta il primo cittadino – lanciamo un segno di speranza per la ripresa turistica di Tredozio, dopo alluvione, frane e terremoto". Nelle due serate inaugurali di giovedì e venerdì gli stand gastronomici, con cucina tipica romagnola e specialità a base ovviamente di, sono stati presi d’assalto da diverse centinaia di buongustai da tutta la Romagna, sia per assaggiare la tipica gastronomia sia per fuggire alla calura della pianura.