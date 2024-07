Divorzio in nero di Tyler Perry come finisce | spiegazione finale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di sabato 13 luglio 2024) Dall’11 luglio 2024 è disponibile su Prime Videoindi, il quale ha diretto e scritto la trama. Il film, che dura più di due ore, racconta la storia di un matrimonio ormai finito. Nel cast vi sono Meagan Good e Cory Hardrict nel ruolo dei due protagonisti, affiancati da Joseph Lee Anderson, Taylor Polidore, Shannon Wallace, Richard Lawson e Debbi Morgan. La trama inizia con Ava, una giovane professionista nel settore bancario, la quale sta affrontando la rottura con suo marito Dallas. Per salvare il loro matrimonio, la donna era pronta a tutto. A un certo punto per lei cambia tutto quando scopre che a causare la separazione sono state le malefatte di Dallas, il quale non gli ha permesso in passato di incontrare il suo vero amore.