Ciclismo al giovanissimo Vesco il Giro delle Due Province

(Di sabato 13 luglio 2024) Marciana di Cascina, 13 luglio 2024 – IlLeonardo, non ha ancora 19 anni essendo nato il 30 luglio 2005, ha vinto un’edizione record per la media (Km 45,255) nonostante il gran caldo, delDue, la corsa nata nel 1911 e della quale si è disputata l’edizione n.83. Al termine della classica nazionale sul traguardo di Marciana di Cascina,ha regolato i tre bravi e brillanti compagni di fuga, tentativo il cui promotore è stato il toscano Crescioli a 18 km dalla conclusione ai piedi della salita del Termine di Buti percorsa dai corridori per 4 volte. Crescioli prima del gran premio della montagna è stato ripreso da Guerra e poco dopo anche da Arrighetti e, un tandem di giovani, 20 e 19 anni. Si è formato così il quartetto che è volato verso il traguardo mentre dietro gli inseguitori non erano in grado di annullare la fuga.