Antonio Socci | Anziché il premierato…la Chiesa

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 13 luglio 2024), giornalista, saggista e conduttore televisivo italiano, invita tutti a guardare allaal premieratoè una figura poliedrica nel panorama mediatico italiano, noto per la sua carriera giornalistica prolifica, le sue opere letterarie e la sua presenza come conduttore televisivo. Nato a Siena nel 1959,ha iniziato la sua carriera come giornalista nel 1984, collaborando con diverse testate di rilievo come “Il Sabato”, “Il Giornale”, “Libero” e “Panorama”. La sua penna incisiva e le sue posizioni spesso controverse lo hanno reso un personaggio di spicco nel dibattito pubblico italiano, affrontando temi che spaziano dalla religione alla politica, dalla società all’economia. Tra i suoi incarichi giornalistici più importanti ricordiamo la direzione della rivista internazionale “30 Giorni” e il ruolo di vicedirettore di Rai 2.