Si terrà martedì 16 luglio alle 11 l’Open Day per la presentazione del corso ITS AI Specialist Developer

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Arezzo, 122024 – Si1611Day per ladelITS AIfinalizzato a formare giovani con competenze tecniche per realizzare e gestire lo sviluppo di sistemi software. Gli studenti al termine delsaranno in grado di comprendere e applicare l’Intelligenza Artificiale nel contesto del marketing, della comunicazione e della risoluzione di problemi aziendali complessi. In questa occasione, le aziende e gli organizzatori delincontreranno i giovani e le persone interessate fornendo ulteriori informazioni e presentando il piano di studio previsto. I corsi della Fondazione ITS PRODIGI volti a formare dei tecnici esperti in ambito informatico rispondono ai reali fabbisogni formativi delle aziende del territorio di Arezzo.