Scusa ma lui?! Guenda Goria tutti a notare un dettaglio nelle nuove foto con il pancione

(Di venerdì 12 luglio 2024)sarà presto mamma per la prima volta. Prestissimo, perché il primo figlio dal neo marito Mirko Gancitano dovrebbe nascere quest’estate. Dunque la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeoè oramai agli sgoccioli della sua gravidanza, tanto da aver postato sui social una nuova serie digrafie con un ‘mega’. Ha sempre aggiornato i follower, anche quando dai medici arrivavano brutte notizie circa il suo desiderio di maternità. Fino alla gioia della dolce attesa e anche quella del Sì, pronunciato in Sicilia poche settimane fa. Di recente, per esempio, aveva raccontato quello che sta succedendo in questo ultimo periodo: “Non riesco più a dormire, mangiare, camminare e respirare. Incontinenza, sciatica, insonnia, affanno, gonfiore e prurito fanno ormai parte di me”, ha scritto la 35enne tra le Storie.