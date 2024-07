Le mogli dei clienti hanno telefonato al mio capo dicendo che il modo in cui mi vesto le mette a disagio lui mi ha licenziato | lo sfogo di Janeth su TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Oggi il mioha voluto parlarmi per dirmi che alcunedei nostrichiamato per esprimererispetto al fatto che io lavoro qui e per come mi”: così, unaer che ha raccontato con un video di essere licenziata dalla concessionaria automobilistica in cui lavorava per il suo aspetto e per il suo look. Nel filmato la ragazza si sfoga con un “prima di tutto, vaffancul*”. E ancora: “Sono qui da dieci giorni. Perché chiamano le? Io non le conosco, e nemmeno voglio farlo. Come fa tuae a sapere che cosa indosso al lavoro ogni giorno e che aspetto ho? Non credo sia inappropriato, comunque, ed è la stessa chevo al lavoro precedente, dove nessuno si è mai lamentato. Forse il problema è che ho delle curve?”.