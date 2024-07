La Talpa torna con Diletta Leotta

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Siamo nel mese in cui Mediaset annuncerà per l’ennesimo anno il ritorno de La. Questa volta, però, si farà sul serio. Il reality sarà tra le proposte di prima serata della prossima stagione di Canale 5 in una veste del tutto nuova rispetto alle precedenti, ormai datate (terza e finora ultima edizione nel 2008). Come vi abbiamo anticipato già lo scorso aprile, Latornerà senza diretta televisiva e senza studio. Insomma, senza i tradizionali canoni del reality. Sarà dunque un factual, registrato, alla Temptation Island. Ma sarà anche senza Paola Perego, unica conduttrice del format (in pochi ricordano che Amanda Lear condusse la primissima puntata del 2004 su Rai 2, prima di lasciare spazio a colei che porterà poi al successo il reality).