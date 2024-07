Il viaggio in Canada di Harry e Meghan minaccia il Commonwealth

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 12 luglio 2024) Di recente ildel principee della mogliein Nigeria ha sollevato diverse polemiche. Il duca e la duchessa di Sussex, infatti, avevano realizzato un tour simile a quelli organizzati dalla Corona. Anche il loro prossimopreannuncia di non rimanere nell’ombra. I collaboratori temono che ildei duchi di Sussex inper gli Invictus Games di Vancouver Whistler nel febbraio 2025 potrebbe portare addirittura a una crisi del Commonwealth. Secondo una fonte attendibile, i commenti passati del principee della moglieMarkle in merito al Commonwealth, hanno destato discussioni a Palazzo. La Corona, infatti, già in passato si sarebbe interrogata sul modo in cui gestire al meglio il legame dei Sussex con il